Мужчину ранее привлекали к административной ответственности за вождение подшофе, теперь за повторное нарушение его наказали по уголовной статье. Меленковский райсуд вынес приговор

Мужчину ранее привлекали к административной ответственности за вождение подшофе, теперь за повторное нарушение его наказали по уголовной статье. Меленковский райсуд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Как установил суд, поехал на мопеде в состоянии алкогольного опьянения, его остановили правоохранители. Ранее нарушителя уже штрафовали за пьяную езду, на этот раз завели уголовное дело. С учетом смягчающих вину