Парень звонит по объявлению в киевской газете с предложением непыльной, хорошо оплачиваемой работы.
Идет беседа с нанимателем:
- А что за работа?
- Наша компания снимает порнофильмы, и нам необходим человек, чтобы подбривать девушек, чтобы у них там всё было гладко...
- Здорово! Могу начать хоть сегодня!
- Сперва у меня к вам есть ряд вопросов. Вы женаты?
- Нет!
- Замечательно! А то многие жёны ревнуют! С бритвой хорошо обращаетесь?
- Дык каждый день более 10 лет бреюсь!
- Отлично! Красивые девушки вас отпугивают?
- Да что вы? Я их очень люблю, да и они меня лаской не обделяют...
- Ладненько, приезжайте завтра на окончательное интервью лицом к лицу в Одессу.
- А почему в Одессу?! Я думал, что работа в Киеве...
- Да, работа в Киеве - но очередь желающих на
еще анекдот!