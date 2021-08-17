На рыбака завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Прокуроры вместе с полицейскими провели проверку соблюдения законодательства о сохранении и

На рыбака завели уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Прокуроры вместе с полицейскими провели проверку соблюдения законодательства о сохранении и использовании животного мира. Как выяснилось, на озере Урвановское в Меленковском районе (озеро является государственным природным комплексным заказником регионального значения «Окский береговой») мужчина на лодке незаконно ловил рыбу. У него обнаружили 14 штук плотвы