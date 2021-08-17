Огонь охватил более 200 квадратных метров крупного банного комплекса. Как сообщает МЧС области, пожар произошел в поселке Доброград Ковровского района на улице Березовая около полудня 17

Огонь охватил более 200 квадратных метров крупного банного комплекса. Как сообщает МЧС области, пожар произошел в поселке Доброград Ковровского района на улице Березовая около полудня 17 августа. Банный комплекс загорелся вне территории парк-отеля, уточняют в тревожном ведомстве. Судя по фото с места пожара, здание было окутано дымом – горела кровля. Огнеборцы не дали пламени распространиться