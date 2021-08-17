Один из фигурантов, имеющий судимость за управление транспортом в нетрезвом состоянии, сел за руль угнанного авто, употребив спиртное.

В конце июля в МО ВМД России по ЗАТО г. Радужный обратился 70-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля «Опель». Пенсионер пояснил, что авто пропало из гаражного бокса.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили местонахождение автомобиля. В салоне транспортного средства находились 31 и 35-летний местные жители.В дальнейшем было установлено, что мужчины, употребившие спиртное, сели в чужой автомобиль, в котором находились ключи, и отправились кататься по городу. Кроме того, полицейские установили, что один из фигурантов имеет судимость по ст. 264.1 УК РФ, однако он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.Следователями МО ВМД России по ЗАТО г. Радужный в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Кроме этого, в отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ.