Предложения, поступившие от общественников, будут рассмотрены на очередном заседании совета и представлены руководству регионального УМВД.

Члены общественного совета при УМВД России по Владимирской области в рамках ежегодно проводимой акции «Гражданский мониторинг» совместно с сотрудниками регионального УМВД и представителями аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области приняли участие в комиссионном обследовании изоляторов временного содержания для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в городах Владимире и Коврове.К участию в проводимых проверках присоединились и члены общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне.В ходе комиссионных обследований общественники посетили помещения ИВС, в которых содержатся граждане, комнаты для встреч с адвокатами и следователями, пищеблок, медицинские кабинеты.Особое внимание комиссии было обращено на режим дня, питание, обеспечение предметами первой необходимости, эффективности работы вентиляции во всех помещениях, соответствие нормативам уровня освещенности и температурного режима, санитарное состояние объекта. Общественники отметили эффективность работы системы видеонаблюдения, так как данная мера обеспечивает безопасность как самих сотрудников полиции, так и содержащихся в изоляторе граждан.Во время проверки члены общественного совета в рамках возложенных функций по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции провели беседы с содержащимися в ИВС гражданами. Каких-либо жалоб не поступило.Результаты посещения общественниками были обсуждены с руководством спецучреждений и территориальных органов.Предложения, поступившие от общественников, будут рассмотрены на очередном заседании совета и представлены руководству регионального УМВД.По результатам посещений общественниками дана положительная оценка как условиям содержания задержанных лиц, так и действиям сотрудников полиции.