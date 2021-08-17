Депутаты обратились в Правительство РФ с предложением увеличить финансирование сельского хозяйства в ЦФО. Жаркое лето привело к серьёзным убыткам для аграриев. Законодательное Собрание ..

Депутаты обратились в Правительство РФ с предложением увеличить финансирование сельского хозяйства в ЦФО. Жаркое лето привело к серьёзным убыткам для аграриев.Законодательное Собрание обратилось в Правительство с просьбой поддержать аграриев. С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия». Причиной стали многочисленные обращения к депутатам. По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и палящее солнце (в самые жаркие дни температура превышала норму на 8-10°C) нанесли тяжёлый урон зерновым и масличным культурам, растущим на открытом грунте овощам. Как результат, урожай почти в 2 раза меньше прошлогоднего. Похожая ситуация и с кормами для животных - объём заготовок едва ли превышает половину от необходимого.Сельхозпроизводители уже подсчитывают убытки. Депутаты Законодательного Собрания уверены: поддержка из федерального центра поможет выйти из сложной ситуации. На уровне региона проводят мониторинг. На его основании решат, как на региональном уровне поддержать аграриев. Что же касается федеральных денег, их депутаты обл­парламента предлагают направить на регулирование рынков сельхозпродукции и на компенсацию затрат производителей, в том числе на закупку кормов.- Я надеюсь, что нашу инициативу поддержат на федеральном уровне. Проблема не только у нас - в сложной ситуации оказались и соседние регионы. Вопрос шире, чем помощь только сельхозпроизводителям. За неурожаем идут убытки, а за ними -повышение цен. Цена овощной продукции уже серьёзно выросла. Мы многое сделали для того, чтобы нормализовать ситуацию. Но выделение дополнительных денег аграриям крайне необходимо. Эта мера защиты и производителя, и потребителя, - прокомментировал ситуацию спикер ЗС Владимир Киселев.