Во Владимирской области на места в Государственной Думе претендуют 20 кандидатов. Об этом сообщили в Облизбиркоме. В единый день голосования в регионе состоятся выборы в органы местного ..

Во Владимирской области на места в Государственной Думе претендуют 20 кандидатов. Об этом сообщили в Облизбиркоме.В единый день голосования в регионе состоятся выборы в органы местного самоуправления – всего 32 кампании. Жители определят 200 народных избранников. Комиссия зарегистрировала 619 желающих. Отказали – семи соискателям. Шесть из них – это кандидаты в совет народных депутатов Ковровского района.Три человека представляют партию «Новые люди».Как пояснил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, они вовсе не представили документы для регистрации. Один кандидат собирал подписи с граждан, живущих на другой территории.«Больше всего кандидатов, по шесть человек, в Карабаново и в Вязниковском районе. Почти 2000 владимирцев изъявили желание изменить участок для голосования. Для этого необходимо подать заявление на сайте Госуслуг. Со 2 августа начала работу программа мобильного избирателя, которая пришла на смену открепительным удостоверениям. То есть теперь не нужно идти в УИК или в ТИК, чтобы получить возможность проголосовать в другом месте», - уточнил Вадим Минаев.Добавим, что 11 потенциальных парламентариев имеют судимости. Среди статей: хулиганство, оскорбление представителя власти, нарушение ПДД, в результате которого погиб человек, причинение вреда здоровью и другие.