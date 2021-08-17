Во Владимирской области на места в Государственной Думе претендуют 20 кандидатов. Об этом сообщили в Облизбиркоме.
В единый день голосования в регионе состоятся выборы в органы местного ..
Во Владимирской области на места в Государственной Думе претендуют 20 кандидатов. Об этом сообщили в Облизбиркоме.
В единый день голосования в регионе состоятся выборы в органы местного самоуправления – всего 32 кампании. Жители определят 200 народных избранников. Комиссия зарегистрировала 619 желающих. Отказали – семи соискателям. Шесть из них – это кандидаты в совет народных депутатов Ковровского района.
Три человека представляют партию «Новые люди».
Как пояснил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, они вовсе не представили документы для регистрации. Один кандидат собирал подписи с граждан, живущих на другой территории.
«Больше всего кандидатов, по шесть человек, в Карабаново и в Вязниковском районе. Почти 2000 владимирцев изъявили желание изменить участок для голосования. Для этого необходимо подать заявление на сайте Госуслуг. Со 2 августа начала работу программа мобильного избирателя, которая пришла на смену открепительным удостоверениям. То есть теперь не нужно идти в УИК или в ТИК, чтобы получить возможность проголосовать в другом месте», - уточнил Вадим Минаев.
Добавим, что 11 потенциальных парламентариев имеют судимости. Среди статей: хулиганство, оскорбление представителя власти, нарушение ПДД, в результате которого погиб человек, причинение вреда здоровью и другие.