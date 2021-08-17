Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 18 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Вопросы ..
Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 18 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Вопросы государственного земельного надзора».
На вопросы граждан ответит заместитель начальника Муромского отдела Управления - Жидоморов Николай Григорьевич.
Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.
Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49234) 3-63-52.