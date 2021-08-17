Подготовка ведётся в соответствии с графиком.

Владимирские депутаты обсудили ход подготовки города к новому отопительному сезону. По состоянию на 10 августа в 51% домов выполнена промывка и опрессовка, замена запорно-регулировочной арматуры, труб отопления, восстановлена теплоизоляция.«Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК провели весенние осмотры МКД. По их результатам разработаны планы-графики подготовки жилфонда к зиме. Они согласованы с ресурсоснабжающими организациями, утверждены мэрией», - отметили заместители начальника управления ЖКХ администрации Сергей Камардаш и Михаил Поваров.По графику ведутся работы по подготовке учреждений социальной сферы.К 10 августа акты готовности получило более 81% школ и детских садов, свыше 70% учреждений культуры и туризма, почти 57% спортивных организаций.К 15 сентября все объекты должны получить акты и паспорта готовности.По плану идет подготовка котельных и тепловых сетей. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций будет проведена с 21 по 30 сентября. Срок получения документов - до 1 ноября.Продолжаются работы по подготовке к работе зимой объектов водо- и электроснабжения.Добавим, что во время ремонтных работ в этом сезоне во Владимире разрыли 151 участок с коммуникациями, из которых 62 уже закопали. Остаётся ещё 89: на 26 продолжаются работы, на 63 – благоустройство территории.