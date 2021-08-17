Предложение уже направлено в Минтранс.

После взрыва автобуса в Воронеже, в результате которого пострадали люди, по всей стране начались массовые проверки общественного транспорта. Владимирская область – не исключение. Губернатор Владимир Сипягин поручил профильным ведомствам заняться безопасностью пассажирских перевозок.Между тем, во владимирском отделении «Единой России» пошли дальше. В рамках проекта «Безопасные дороги» они предложили обезопасить школьные автобусы.Как рассказал координатор проекта, выработано более 20 предложений, которые направлены в адрес Минтранса. Суть их сводится к тому, чтобы изменить схему работы при помощи создания единого регионального оператора по управлению транспортом для детей. Похожий положительный опыт предложено перенять у Калужской области, где компания заведует всеми школьными автобусами на территории региона. При этом в партии заверяют, что дополнительного финансирования не потребуется.Министерство транспорта уже поддержало инициативу и планирует обсудить её более предметно. В результате может получиться профильное разделение труда – школы будут заниматься образованием, а транспортом – профессионалы.