На эти цели потрачено 120 млн рублей.

Во Владимирской области с начала года бесплатные лекарства от коронавируса получили 30832 человека. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.На эти цели регион получил более 120 млн рублей.«Уже законтрактованы препараты на сумму 119,3 млн рублей. Медикаменты поставлены и распределены между учреждениями», – подчеркнула она.В 2020 году на обеспечение пациентов с ковидом было направлено 109,9 млн рублей.