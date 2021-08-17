В отелях иммунизацию прошли всего 225 работников.

Во Владимирской области на 10 августа первым компонентом вакцины от коронавируса привились 225 сотрудников сферы туризма, а вторым – 52. Об этом сообщили наши коллеги изЧто касается общепита, первую инъекцию сделали 2390 человек, вторую – 1566. При этом депздрав не знает сколько всего работников необходимо привить от COVID-19.Директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин отмечает, что владельцы предприятий сферы услуг ведут активную работу по информированию персонала и организовывают их иммунизацию.«Актуальные сведения о количестве привитых передаются в Роспотребнадзор», - уточнил он.Напомним, что К дедлайну необходимо привить 60% работников 12 сфер.