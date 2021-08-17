В следующем году размер прожиточного минимума на душу населения будет составлять 11592 рубля. Эта цифра по сравнению с 2021 годом подросла на 499 рублей ( в 2021 – 11 093 рубля). Величина прожиточного

В следующем году размер прожиточного минимума на душу населения будет составлять 11592 рубля. Эта цифра по сравнению с 2021 годом подросла на 499 рублей ( в 2021 – 11 093 рубля). Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения будет равняться 12635 рублям. Для пенсионеров она составит 10045 рублей, а для детей -11576 рублей. Ежегодно эти цифры