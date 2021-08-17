ВТБ Лизинг профинансировал приобретение футбольным клубом «Динамо-Москва» нового 53-х местного автобуса NEOPLAN Tourliner L. Автотранспорт оформлен на условиях финансового лизинга сроком на три ..

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение футбольным клубом «Динамо-Москва» нового 53-х местного автобуса NEOPLAN Tourliner L. Автотранспорт оформлен на условиях финансового лизинга сроком на три года. Автобус предназначен для перевозки основного состава футбольной команды «Динамо-Москва».Напомним, в марте 2020 г. ВТБ Лизинг и спортивные клубы «Динамо» заключили ряд сделок на приобретение в лизинг транспортных средств. В частности, по договорам финансовой аренды лизинговая компания передала филиалу футбольной академии «Динамо» имени Л.И. Яшина в Дагестане автобус YUTONG. Позднее в Москве по договорам операционного лизинга на срок от 1 до 5 лет футбольной академии были переданы ещё 1 автобус Mercedes-Benz Sprinter и 2 миниавтобуса VW Caravelle для перевозок основной, молодежной, детской и других команд, амуниции и инвентаря спортсменов«В рамках сотрудничества со спортивными командами «Динамо» ВТБ Лизинг профинансировал автотранспорт более чем на 100 млн рублей. Мы рады, что футбольный клуб при расширении автопарка сделал выбор в пользу лизинга. Финансовая аренда позволяет начать пользоваться автобусами и автомобилями без крупных вложений. За счет партнёрских программ с импортерами и налоговых преференций, которые даёт лизинг, этот механизм финансирования является наиболее оптимальным для обновления парков машин», — прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.«Для всех наших команд – от Академии до основного состава должны быть обеспечены максимально комфортные условия тренировочного процесса и спортивной подготовки. Уровень нашего автотранспорта – важный вопрос, и мы благодарны ВТБ Лизинг за помощь и качественный подход к его решению. Новый клубный автобус, брендированный в наши цвета, это ещё и элемент настроя на игру, в том числе для наших болельщиков.», - сказал Генеральный директор ФК «Динамо-Москва» Павел Пивоваров.