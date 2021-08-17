Вместо аллеи с деревьями – убогая площадка с саженцами. Этими словами жители Владимира описывают ситуацию на улице Чайковского. Например, эта аллея посвящена 75-летию Победы в Великой

Вместо аллеи с деревьями – убогая площадка с саженцами. Этими словами жители Владимира описывают ситуацию на улице Чайковского. Например, эта аллея посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год здесь высадили порядка 40 саженцев. Но только 5 из них и то, с натягом, можно назвать деревьями. Остальные либо засохли, либо поломаны, либо так