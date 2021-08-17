17.08.2021

2021-08-17 12:35:30

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (30(9776) от 17 августа 2021 года).

К ВЫБОРАМ — ГОТОВЫ!

В Центре оперативного управления на Петровке, 38 состоялся учебно-методический сбор руководителей подразделений системы ГУ МВД России по г. Москве, ответственных за обеспечение проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года. Читайте на странице 2.



ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЙС: ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

9 августа в аэропорт Внуково прибыл заключительный, «золотой», рейс из Токио. Домой вернулись призёры Олимпиады-2020. Читайте на странице 2.



ОСТОРОЖНО, КАРШЕРИНГ!

На минувшей неделе на территории Юго-Восточного административного округа столицы состоялось профилактическое мероприятие «Каршеринг». Цель проведения — предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны водителей арендованных автомобилей. Продолжение на странице 3.



КАЗАЧЬИ ДРУЖИНЫ В СТОЛИЧНОМ АЭРОПОРТУ ВНУКОВО

Пассажиры столичного аэропорта Внуково стали свидетелями исторического события — на службу по обеспечению общественной безопасности вместе с сотрудниками транспортной полиции заступили казаки-дружинники Московского окружного казачьего общества. Читайте на странице 3.



ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ С «ЗЕМЛИ»

В городском конкурсе на звание «Лучший по профессии» за 2020 год победителем признана лейтенант полиции Диляра ХУСЯИНОВА, которая служит в Отделе МВД России по району Коптево Северного административного округа столицы. Читайте на странице 4.



ГИБЛОЕ МЕСТО? — НА ВОЛОКОЛАМКЕ…

Зелёные рощи Серебряного Бора, широкие разливы Москвы-реки, летящие над волной катера — эта чарующая панорама хорошо видна из кабинета подполковника полиции Вадима СОЛОВЬЁВА, командира отдельного батальона патрульно-постовой службы ГИБДД УВД по СЗАО. Читайте на странице 5.



НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК И С ЛЮДЬМИ, И С... ДОКУМЕНТАМИ

О специфике работы корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказала начальник отдела кадров УВД по ЦАО подполковник внутренней службы Наталья СИНЕЛЬЩИКОВА. Читайте на странице 6.



«НИЗКО КЛАНЯЮСЬ ВАМ, ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ»

«Да тебе, дорогая, памятник поставить надо!» Вспомните, сколько раз за годы семейной жизни мы, мужчины в мундирах, говорили эти слова нашим боевым подругам. Говорили и… забывали. К счастью, не все. Читайте на странице 6.



В ПАТРУЛЬНЫХ БУДНЯХ ЕСТЬ И ОПЫТ ТРУДНЫЙ

Безусловно, от эффективности деятельности ППСП — патрульно-постовой службы полиции — зависит, в определённой мере, мнение граждан о качестве труда всех правоохранителей. Работая на «земле», полицейские должны обеспечивать на обслуживаемой территории общественный порядок, пресекать правонарушения и бороться с преступностью. Читайте на странице 7.



БОКСЁР-ЧЕМПИОН, ВООРУЖЁННЫЙ ЭКСТРЕМИСТ И МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ

За последние полгода на счету сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО — уже целый ряд успешных задержаний оптовых наркоторговцев. В нескольких случаях удавалось изъять больше двух килограммов героина. Продолжение на странице 8.



МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ-2»

Не стоит безоговорочно верить обывательским страшилкам об убийствах, изнасилованиях и тому подобной жути, якобы массово совершаемой приезжими из числа южных сопредельных стран. Как показывает полицейская статистика, куда более массовыми с их стороны являются преступления, связанные с нарушением миграционного законодательства и кражей продуктов в магазинах. Подробности читайте на странице 8.



ЭСКОРТ И ЭКСПРОПРИАЦИЯ

Что ни говори, а в полиции работают деликатные люди. По крайней мере, в столичном районе Раменки. Они сделают всё, чтобы сберечь супружеские тайны и не дать разрушить семью — ячейку гражданского общества. Читайте на странице 9.



НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ

Читайте на странице 9.



СТРОГИЙ РЕЖИМ, ДУБЛЬ ДВА

В Московском городском суде завершилось слушание резонансного дела в отношении лидера известной преступной группировки Сергея Захарова. Читайте на странице 10.



ВВК — ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Впервые в отечественной истории военно-врачебные комиссии были созданы совместным приказом Реввоенсовета Республики и Наркомата здравоохранения 4 апреля 1921 года. Продолжение на странице 11.



ХОЗЯЕВАМ УКРАДЕННОГО ЯВИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ

В 1852 году «Ведомости московской городской полиции» в «шапке» на первой полосе с достоинством сообщали о своём возрасте: «Год пятый». И вот что удивительно: газету издаёт полиция, а читателей у неё только прибавляется. Но всё, как говорится, по заслугам: интересно, вот и читают. Читайте на странице 12.



МОЖЕТЕ НА НАС ПОЛОЖИТЬСЯ

Стремление к защищённости и безопасности — это базовая потребность социального общества, осуществлять которую в наши дни, помимо государственных правоохранительных органов, призваны частные охранные предприятия. Читайте на странице 13.



МАСТЕРА ПО ОБМАНУ

Лето — идеальное время для ремонта. Преимущества очевидны: длиннее день, а значит — можно больше успеть, на улице тепло — легче провести необходимые улучшения, да и многие строительные и отделочные материалы предназначены для работы при плюсовых. Подробности читайте на странице 13.



ПОСЛЕДНИЙ В СТРОЮ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ

Генерал-майор гвардейской кавалерии Вадим Николаевич Шебеко был назначен московским градоначальником в середине февраля 1916 года. В должности он пробыл год. Год, наполненный самыми драматическими и судьбоносными для империи событиями. Читайте на странице 14.



МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ МУЗЕЙ

Противотанковая мина, военно-полевой телефон, штык-нож… Это не один из залов Центрального музея Вооружённых сил РФ, а исторический стенд, открывшийся в ОМВД России по Мещанскому району. Читайте на странице 15.



НЕ УСТУПИТЕ ЛИ ЖЕНУ-КРАСАВИЦУ?

Мне не раз доводилось касаться темы воровства в России. Прежде я рассказывал о судьбе крупного российского вора князя Гагарина, отважившегося на отторжение Сибири от России. Очень ему доверял Пётр Великий. Подробности читайте на странице 15.



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