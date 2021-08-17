Годом ранее уровень заболеваемости был в 4 раза меньше и составлял 5972 человека.

В 2020 году во Владимирской области 23 065 человек заболели внебольничной пневмонией. Годом ранее уровень заболеваемости был в 4 раза меньше и составлял 5972 человека.В администрации Владимирской области рост заражений обуславливают увеличившимся количеством обращений в больницы и участившимися лабораторными исследованиями на коронавирус.Чаще всего инфекцию находили у жителей Муромского, Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Меленковского, Александровского, Петушинского, Камешковского, а также Суздальского районов. Интересно, что в Меленковском районе показатель составлял 4666 человек на 100 тысяч населения, в Муромском − 3205, а в Киржачском − 2977. Для сравнения, по стране средний уровень заболеваемости в 2020 году колебался на уровне 1854 человека на 100 тысяч жителей. В регионе - ниже 1,7 на тысячу.В 94 из 100 случаев болели взрослые. При этом на протяжении последних лет их доля не превышала 60-75%.