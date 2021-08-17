Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 46 641 владимирца.

Во Владимирской области на 17 августа подтверждено 189 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 27 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 19 - в Муромском районах. По 12 человек заболели ковидом Александровском, Вязниковском и Собинском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Киржачском районах. По 7 пациентов прибавилось в Суздальском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный. Четыре инфицированных выявлено в Камешковском, по 3 - в Селивановском и Меленковском, 2 - в Гороховецком районах.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 46 641 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 10 993 случая во Владимире, 5468 - в Гусь-Хрустальном районе, 5006 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.