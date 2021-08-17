17.08.2021

2021-08-17 09:50:05

За сутки во Владимирской области выявлено еще 189 больных коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 августа 2021 года лабораторно подтверждено 189 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



27 случаев во Владимире, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 12 сл. в Александровском, 12 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Собинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Суздальском, 7 сл. в Петушинском, 7 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Гороховецком районе.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 46 641 случай заболевания.



10 993 сл. в г. Владимире, 5468 сл. в Гусь-Хрустальном, 5006 сл. о. Муром, 3650 сл. в Ковровском, 2589 сл. в Александровском, 2546 сл. в Петушинском, 1921 сл. в Юрьев-Польском, 1986 сл. в Вязниковском, 1973 сл. в Кольчугинском, 1847 сл. в Суздальском, 1509 сл. в Киржачском, 1520 сл. в Собинском, 1307 сл. в Меленковском, 1076 сл. в Гороховецком, 1066 сл. в Камешковском, 898 сл. в Селивановском, 707 сл. в Судогодском, 579 сл. в г. Радужном.