Дом был построен в конце 20-х годов прошлого века.

Дом был построен в конце 20-х годов прошлого века.Реставрация исторических особняков в Москве проходит бережно, под контролем Мосгорнаследия, чтобы во время работ не потерялась ни одна деталь. Столичные власти понимают, насколько важно сохранить каждый такой объект для будущего города, потомков.Так, в центре столицы, в Милютинском переулке, завершилась реставрация дома 9/1. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Дом построен по проекту выдающегося советского архитектора Аркадия Лангмана, автора и стадиона "Динамо", и здания Госдумы на Охотном ряду.Здание было возведено почти 100 лет назад. Дом проектировался как многоквартирный, но снаружи он похож на особняк. В его архитектуре преобладают черты конструктивизма, которому присущи лаконичное оформление фасадов и почти полное отсутствие декора на них.Во время реставрации специалисты вернули фасадам здания исконный облик, восстановили исторический цвет. Также были заменены ограждения кровли. Они выполнены по авторскому проекту 1928 года."Реставраторы воссоздали лестницу главного входа, отделав ее гранитом. Кроме того, специалисты устроили слуховые окна, отреставрировали кирпичную трубу и заменили дымники", – рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Также он сообщил, что прилегающая к особняку территория была полностью благоустроена.Напомним, ранее , что отреставрируют здание, расположенное по адресу: улица, Тверская, дом 10. До 2024 года здесь откроется гостиница, а на первом этаже – булочная. Исторический фасад здания сохранится. Также будут воссозданы дореволюционные интерьеры знаменитого магазина Ивана Филиппова. Таким образом, здание в его современном облике не потеряет тот функционал, который был у него сто лет назад.Документацию на реставрацию, реконструкцию и строительство гостиничного комплекса "Люксъ Отель" подготовило общество с ограниченной ответственностью "Проект Спич". Ее рассмотрели специалисты "Объединенного экспертного содружества". По итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.