Сумма причиненного собственнику материального ущерба составила 37 000 рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 63-летний житель города Вязники. Мужчина сообщил, что ему на телефон пришло уведомление о списании денежных средств с его банковской карты. Заявитель пояснил полицейским, что карта находилась у его сожительницы, однако женщина уверяла, что не тратила деньги.В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне кражи сожительница потерпевшего распивала спиртное с его знакомым. Мужчина был задержан и сознался в хищении.Установлено, что фигурант, дождавшись момент, когда женщина уснёт, взял карту и, воспользовавшись ранее полученным пин-кодом, обналичил деньги со счета. В дальнейшем злоумышленник вернул карту на прежнее место.Почти всю сумму фигурант успел потратить на личные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).