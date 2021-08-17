Изысканные комплименты дамам
- У вас такое белье свежее!
- А зубы вы “Кометом” чистите?
- Вы такая гибкая! Ну-ка перекувырнитесь!
- Скажите, а сестра у вас симпатичная, или на вас похожа?
- Вы такая изысканная... Вздрогнем сиськами под оркестр?
- У вас такой очаровательный муж. Как бы я хотел иметь такого мужа!
- Вам очень идет эта прическа! Совершенно не представляю вас лысой.
- Ваша грудь так красиво поднимается! Это напоминает мне эпизод моего
детства, когда мы с папой накачивали резиновую лодку.
- У вас глаза как озера. Одно как Иссык-Куль, другое - Байкал. Одно
глубокое, а другое синее.
- Сейчас допью, мадам, и я у ваших ног...
- Девушка, от вас так приятно пахнет! Что вы сегодня пили?
Комплименты кавалерам
- А пальто у в
еще анекдот!