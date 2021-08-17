17.08.2021

2021-08-17 14:45:09

Жители Мелехова в Ковровском районе боятся остаться без больницы

Ликвидация первичного звена или дорогостоящая модернизация. Из-за реконструкции местной больницы в Ковровском районе может возникнуть реальная угроза жизни и здоровью нескольких тысяч человек. Почему полумиллиардный проект обернулся крупным скандалом выяснял Александр Сыпченко



Модернизация ценой здоровья.... жители поселка Мелехово Ковровского района уверены - ремонт местной больницы приведет к тому, что лечиться будет негде.



Василий Горячев, житель п. Мелехово:



- Сейчас начнется реконструкция, потом отложат, затянут на 10 лет на 5 лет, и так далее и смертность в населенном пункте только увеличится.



При этом жители Мелехово понимают: не ремонтировать больницу нельзя. Зданию - почти 60 лет. На время ремонта ( а это как минимум два года ) людям предложили ездить в Ковров или в ФАП Первомайский. Одно такси теперь обойдется в 500 рублей, а что делать с маломобильными гражданами? На эти вопросы главный врач "Ковровской районной больницы" только разводит руками. Проект стоимостью более 400 миллионов рублей должен быть реализован.



Ирина Земляникина, главный врач "Ковровской районной больницы":



Строители утверждают и настаивают на том, что они не в праве проводить строительные работы в присутствии людей в здании, тем более пациентов. И сейчас, скажем так, этот вопрос остался открытым.



К мелеховской больнице приписаны не только жители поселка, но и близлежащих сел. Всего около семи тысяч человек. Специалисты уверены, что медпункты, рассчитанные на одновременный приём не более трёх пациентов, физически не справятся с наплывом пациентов. Тревогу жителей разделяют и депутаты районного совета . Глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов уже подготовил обращение в адрес губернатора и председателя Законодательного Собрания с просьбой найти решение проблемы. Инициативу единогласно поддержали все ковровские депутаты.



Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:



- Опасения людей как они будут оказывать медпомощь, особенно в условиях пандемии, где мы знаем есть ограничения по количеству людей одновременных находящихся в ожидании в очередях, которые должны ожидать приема врача.



Вариантов решения проблемы несколько. Поликлинику можно временно разместить в здании бывшего Мелеховского детского дома либо оборудовать мобильные пункты. Однако, окончательное решение должно принять руководство области, главное чтобы были услышаны все мнения.



Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести Владимир