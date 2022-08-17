Строительство трассы М-12 - на личном контроле главы региона. Ход реализации важнейшего проекта...

Строительство трассы М-12 - на личном контроле главы региона. Ход реализации важнейшего проекта Александр Авдеев обсудил на встрече с председателем правления "Российских автомобильных дорог" Вячеславом Петушенко.Вячеслав Петушенко, председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги":– По сдаче южного обхода Владимира - в середине октября. На сегодня из 26 километров, которые участок составляет от трассы М7 до дороги на Гусь-Хрустальный - уже 13 километров в асфальтобетоне, стоят мачты освещения и те темпы, которые есть, позволяют нам сдать объект в октябре месяце.По словам Вячеслава Петушенко, уже в этом году в строй введут свыше 85 километров по Владимирской области. А открытие движения на отрезке дороги в Московской области от Центральной кольцевой до А-108 позволит сократить время в пути от столицы до Владимира на час. На сентябрь следующего года запланирована сдача третьего этапа строительства М-12 от дороги на Гусь-Хрустальный до Мурома. Напомним, трассу М-12 строят почти 7 тысяч человек и свыше тысячи семисот единиц техники.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Те вопросы, которые мы буквальо месяца не прошло обсуждали на трассе в штабе стройки - нашли свое решение. В том числе по ситуации с ремонтом М7, с возможностями асфальтовых заводов, с логистикой и пробками. Но вопросы тем не менее поскольку темпы набраны высокие - требуют постоянной координации.