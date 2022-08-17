На благоустройство объекта потратили 22 миллиона рублей
Врио губернатора Александр Авдеев оценил набережную вдоль реки Клязьма в Собинке, на строительство которой Белый дом выделил больше 22 миллионов рублей.
16 августа во время выезда по работе Александр Авдеев побывал на набережной в Собинке и отметил, что потраченные федеральные деньги стоят конечного результата – красивой пешеходной общественной зоны.
Строилась набережная 3 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Также глава местной администрации Елена Карпова подробно расписала, на что потрачены федеральные и областные деньги:
- освещение, скамейки и урны, установленные на всей протяженности набережной (380 метров);
- подъездной путь и парковка;
- пешеходно-прогулочные зоны;
- 2 смотровые площадки;
- вечерняя подсветка монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- зона отдыха с качелями;
- площадка для проведения концертов и мероприятий для владимирцев;
- озеленение набережной.
Впереди еще много работ по благоустройству Собинки.