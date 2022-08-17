На благоустройство объекта потратили 22 миллиона рублей

Врио губернатора Александр Авдеев оценил набережную вдоль реки Клязьма в Собинке, на строительство которой Белый дом выделил больше 22 миллионов рублей.16 августа во время выезда по работе Александр Авдеев побывал на набережной в Собинке и отметил, что потраченные федеральные деньги стоят конечного результата – красивой пешеходной общественной зоны.Строилась набережная 3 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Также глава местной администрации Елена Карпова подробно расписала, на что потрачены федеральные и областные деньги:- освещение, скамейки и урны, установленные на всей протяженности набережной (380 метров);- подъездной путь и парковка;- пешеходно-прогулочные зоны;- 2 смотровые площадки;- вечерняя подсветка монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны;- зона отдыха с качелями;- площадка для проведения концертов и мероприятий для владимирцев;- озеленение набережной.Впереди еще много работ по благоустройству Собинки.