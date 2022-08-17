Только за первое полугодие цифровой провайдер обеспечил мобильной связью в двух регионах более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Это на четверть выше показателей первых шести месяцев 2021 ..

Только за первое полугодие цифровой провайдер обеспечил мобильной связью в двух регионах более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Это на четверть выше показателей первых шести месяцев 2021 года. Общее количество пользователей услуги превысило 15 тысяч. Ряды абонентов пополнили представители как бизнеса, так и государственных бюджетных учреждений. Самыми востребованными тарифными планами стали: «Вызов S», «Вызов М» и «Бизнес Премиум».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Корпоративная мобильная связь – важнейший инструмент. Это звонки клиентам, партнерам, коллегам, рабочие чаты, электронная почта на смартфонах. С сим-картами "Ростелекома” работодатели могут выбирать, какие именно расходы на связь покрывает организация, а какие – сотрудник, пользующийся служебным телефоном. Кроме того, телефонные номера находятся в собственности юридического лица, и, если сотрудник уволится, то номер можно будет передать его преемнику. Тарифы для клиентов подбираем индивидуально, помогая им оптимизировать расходы, не ограничивая общение».Анатолий Рыбаков, руководитель охранного предприятия:«Нас в организации всего 12 человек, характер работы разъездной. Мобильная связь — острая необходимость. Подключили симки и виртуальную АТС от "Ростелекома” — сигнал хороший, связь работает даже в удаленных уголках области. Одно понял совершенно точно: сотрудники общаются с клиентом грамотнее, если знают, что разговор записывается и может быть прослушан руководством. Впрочем, и для самих специалистов полезно анализировать запись переговоров».Корпоративные клиенты «Ростелекома» могут выбрать один из трех тарифных планов линейки «Вызов». В них включены от 500 до 3 000 минут вызовов на любые номера России, от 500 до 2 000 СМС, от 15 до 35 Гб мобильного интернета.Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях можно получить на «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 3000.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.