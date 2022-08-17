Только за первое полугодие цифровой провайдер обеспечил мобильной связью в двух регионах более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Это на четверть выше показателей первых шести месяцев 2021 ..
Только за первое полугодие цифровой провайдер обеспечил мобильной связью в двух регионах более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Это на четверть выше показателей первых шести месяцев 2021 года. Общее количество пользователей услуги превысило 15 тысяч. Ряды абонентов пополнили представители как бизнеса, так и государственных бюджетных учреждений. Самыми востребованными тарифными планами стали: «Вызов S», «Вызов М» и «Бизнес Премиум».
Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
«Корпоративная мобильная связь – важнейший инструмент. Это звонки клиентам, партнерам, коллегам, рабочие чаты, электронная почта на смартфонах. С сим-картами "Ростелекома” работодатели могут выбирать, какие именно расходы на связь покрывает организация, а какие – сотрудник, пользующийся служебным телефоном. Кроме того, телефонные номера находятся в собственности юридического лица, и, если сотрудник уволится, то номер можно будет передать его преемнику. Тарифы для клиентов подбираем индивидуально, помогая им оптимизировать расходы, не ограничивая общение».
Анатолий Рыбаков, руководитель охранного предприятия:
«Нас в организации всего 12 человек, характер работы разъездной. Мобильная связь — острая необходимость. Подключили симки и виртуальную АТС от "Ростелекома” — сигнал хороший, связь работает даже в удаленных уголках области. Одно понял совершенно точно: сотрудники общаются с клиентом грамотнее, если знают, что разговор записывается и может быть прослушан руководством. Впрочем, и для самих специалистов полезно анализировать запись переговоров».
Корпоративные клиенты «Ростелекома» могут выбрать один из трех тарифных планов линейки «Вызов». В них включены от 500 до 3 000 минут вызовов на любые номера России, от 500 до 2 000 СМС, от 15 до 35 Гб мобильного интернета.
Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях можно получить на «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 3000.
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Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».
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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.
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— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.