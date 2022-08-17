Только за первое полугодие цифровой провайдер обеспечил мобильной связью в двух регионах более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Это на четверть выше показателей первых шести месяцев 2021

Только за первое полугодие цифровой провайдер обеспечил мобильной связью в двух регионах более 3,5 тысяч предприятий и организаций. Это на четверть выше показателей первых шести месяцев 2021 года. Общее количество пользователей услуги превысило 15 тысяч. Ряды абонентов пополнили представители как бизнеса, так и государственных бюджетных учреждений. Самыми востребованными тарифными планами стали: «Вызов S», «Вызов М»