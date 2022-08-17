Евгения Ханаева добилась успеха в карьере, но оказалась несчастна в личной жизни.

Евгения Ханаева добилась успеха в карьере, но оказалась несчастна в личной жизни.Многие знают Евгению Ханаеву по фильмам "Розыгрыш", "Москва слезам не верит" и другим культовым картинам. За свою карьеру артистка сыграла около 50 ролей в кино, прославилась на весь Союз и полюбилась зрителям. Увы, за пределами экранов ее судьба складывалась не так гладко. Евгения Никандровна вышла замуж и стала мамой, но супружеская жизнь не принесла ей счастья. Влюбившись в другого мужчину, она оставила семью и отказалась от общения с единственным ребенком. Помириться с сыном звезде удалось лишь незадолго до своей смерти.Евгения Ханаева появилась на свет в 1921 году и выросла в семье известного оперного певца Никандра Ханаева. Родители были против, чтобы Евгения становилась актрисой, и хотели для нее серьезной профессии. В результате будущей звезде пришлось получить юридическое образование в МГУ. Только после этого она смогла исполнить свою мечту, поступив сначала в Щепкинское училище, а затем в Школу-студию МХАТ.Добиться успеха в актерской карьере Ханаевой удалось далеко не сразу. Долгое время артистка довольствовалась лишь небольшими ролями в театре и кино и боялась заявить о себе. Все изменилось, когда ее талант заметил Владимир Меньшов. Снявшись в его фильме "Розыгрыш", актриса прославилась на всю страну.Личная жизнь Евгении Никандровны тоже складывалась нелегко. Ее единственным супругом стал бухгалтер МХАТа Анатолий Успенский. Мужчина красиво ухаживал за актрисой и приложил много усилий, чтобы завоевать ее сердце. В 1953 году у пары родился сын Владимир, однако семейная жизнь не сложилась. Ханаева много работала и почти не бывала дома, а потом и вовсе потеряла голову от другого мужчины.Когда Евгении Ханаевой было уже за 40, она оставила семью ради женатого коллеги по МХАТу Льва Иванова. Артистка ушла из дома не попрощавшись и перестала общаться с сыном. Увы, в новых отношения она тоже не обрела счастья. Иванов так и не ушел от супруги, которая тяжело болела.Ханаева решилась возобновить общение с наследником лишь спустя 17 лет, когда ему было уже 32 года.Незадолго до этого, в 1985 году, Ханаева попала в ДТП и получила травму позвоночника.Несмотря на поступок матери, Владимир не держал на нее зла. Сын принял артистку, но вскоре им пришлось разлучиться уже навсегда.В надежде вылечить травму, которая отравляла ей жизнь, Евгения Никандровна решилась на сложную и опасную операцию. Артистка верила, что все пройдет удачно, но ошиблась. 8 ноября 1987 года Евгении Ханаевой не стало.