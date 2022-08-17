Следственным отделом МО МВД России «Гусь - Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом МО МВД России «Гусь - Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, которая обвиняется в присвоении и и растрате.Установлено, что в 2021 году обвиняемая, занимая должность руководителя отделения связи одного из поселков Гусь – Хрустального района, из корыстной заинтересованности присвоила более 60 000 рублей, получаемых от оказания отделением различных услуг. Вину в совершенном преступлении женщина признала, причиненный материальный ущерб возместила частично, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/