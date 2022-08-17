Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении двух...

Заместителем прокурора города Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей областного центра. Они обвиняются в незаконная банковской деятельности для получения дохода в особо крупном размере. Уголовное дело расследовалось следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области.Речь идет о «обналичивании» на сумму более 133 млн рублей. Преступный доход превысил 13 млн рублей.Установлено, что с 2018 по 2021 годы обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для чего фиктивно зарегистрировали 9 организаций с номинальными руководителями. И с целью создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными юридическими лицами, злоумышленники изготавливали несоответствующие действительности финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.За осуществление банковских операций обвиняемые получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов денежных средств.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/