Чем богат Собинский район, какие предприятия здесь работают и как развивается городская...

Чем богат Собинский район, какие предприятия здесь работают и как развивается городская инфраструктура? Глава региона Александр Авдеев с рабочей поездкой побывал на нескольких важных районных объектах.Один из них - колокшанский агрегатный завод. Он начал работать в 1999 году. За 23 года здесь удалось создать передовое производство по выпуску асфальтосмесительных, битумных установок и другого специализированного оборудования, которое экспортируется во многие страны мира. В Лакинске Александр Авдеев проверил, как идут работы по реконструкции памятника регионального значения - здания средней школы.Об итогах рабочей поездки расскажем уже в следующих выпусках “Вестей”.