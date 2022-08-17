В Сети опубликованы страшные кадры аварии, последствия которой не сразу удалось ликвидировать.

В Сети опубликованы страшные кадры аварии, последствия которой не сразу удалось ликвидировать.В Челябинске произошло серьезное ДТП с участием большегруза. В Сети опубликованы кадры инцидента. ВАЗ-2104 подрезал грузовик, после чего произошла авария. Машина перевернулась, сообщает ."При столкновении легковушку развернуло, похоже водителю хорошо досталось. Другие участники движения не могут проехать из-за распластавшихся по дороге автомобилей", – рассказали очевидцы.Сейчас последствия ДТП ликвидированы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.