Перед судом предстанет московский адвокат, обвиняемый в совершении коррупционного преступления и...

Перед судом предстанет московский адвокат, обвиняемый в совершении коррупционного преступления и покушении на мошенничествоКак сообщили в пресс-службе Следственного комитета, еще в январе этого года обвиняемый, действующий в интересах осужденного, предложил начальнику оперативного отдела исправительного учреждения взятку в размере 300 тысяч рублей за оказание общего содействия при направлении в суд материалов о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкое. О склонении к получению взятки должностное лицо сообщило в ОСБ УФСИН России по Владимирской области.После этого адвокат сказал родственнице осужденного, что ему необходимо передать 2 миллиона рублей должностным лицам, в чью компетенцию входит решение вопроса о замене наказания, и 300 тысяч отдать начальнику оперативного отдела колонии. При этом он не имел фактической возможности и не намеревался передавать денежные средства в размере 2 миллионов рублей кому-либо, планируя их похитить.О склонении к даче взятки должностным лицам женщина также сообщила в ОСБ регионального УФСИН и УФСБ по Владимирской области.Сразу после получения от родственницы осужденного денежных средств в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей 1 марта адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.По ходатайству следователя СК России в отношении адвоката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/