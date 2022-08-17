Исполняющим обязанности прокурора Петушинского района в отношении его утверждено обвинительное...

Исполняющим обязанности прокурора Петушинского района в отношении его утверждено обвинительное заключение. Оно включает обвинение в незаконном приобретении, хранении и изготовлении огнестрельного оружия, приобретении взрывных устройств, убийстве и угрозе убийством.Установлено, что в июне 2020 года обвиняемый приобрел в сети «Интернет» два сигнальных пистолета и патроны травматического действия. И у себя дома в д. Глубоково, собрал самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.5 июня в состоянии опьянения на Центральной улице Глубоково обвиняемый вступил в перепалку с двумя местными жителями. В итоге, злоумышленник, используя ранее изготовленное огнестрельное оружие и патроны к нему, совершил выстрел в голову одного из них. Потерпевший скончался на месте происшествия. Затем, обвиняемый приставил ствол к голове второго потерпевшего, и угрожал ему убийством, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в совершенных преступлениях мужчина признал только частично, он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.Фото https://www.pxfuel.com/