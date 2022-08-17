В сети появилась праздничная программа Дня города Владимира, который в этом году будет праздноваться 27 августа. Гостей и жителей города ждут выступления известных в прошлом артистов,

В сети появилась праздничная программа Дня города Владимира, который в этом году будет праздноваться 27 августа. Гостей и жителей города ждут выступления известных в прошлом артистов, массовые гуляния и, конечно же, фейерверк. План праздничных мероприятий растянется на 3 дня – с 26 по 28 августа. Основное гуляние пройдет 27 числа. В субботу с 11:00 на