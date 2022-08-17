В сети появилась праздничная программа Дня города Владимира, который в этом году будет праздноваться 27 августа. Гостей и жителей города ждут выступления популярных в прошлом артистов,

В сети появилась праздничная программа Дня города Владимира, который в этом году будет праздноваться 27 августа. Гостей и жителей города ждут выступления популярных в прошлом артистов, массовые гуляния и, конечно же, фейерверк. В субботу с 11:00 на Большой Московской откроется выставка-ярмарка «Улица Легенд», на которой можно посмотреть или приобрести сувенирную продукцию, арт-объекты и интерактивные точки.