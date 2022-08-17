Как сообщил официальный новостной канал Горьковской железной дороги, основная часть груза –...

Как сообщил официальный новостной канал Горьковской железной дороги, основная часть груза – промышленное оборудование. Также поезд доставил товары народного потребления для грузополучателей Владимирской и Московской областей. Клиенту был оказан полный комплекс услуг по выгрузке поезда и довозу груза автотранспортом («последняя миля») к месту назначения. Грузовой терминал станции.Юрьевец –это:развитая железнодорожная инфраструктура;грузовой склад;погрузочно-разгрузочные механизмы;оборудованная грузовая площадка.Дополнительные преимущество терминала – это выгодное географическое положение в черте города Владимира: близость к Московскому транспортному узлу, а также нахождение на пересечении автодорог М-7 «Волга» и новой строящейся магистрали М-12 «Москва – Казань».Фото https://t.me/pro_gzd