Спасатели потушили огонь площадью 60 кв.м.

16 августа в 15:37 на мосту через реку Клязьма фура налетела на отбойник и вспыхнула пламенем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Это произошло на 39 километре трассы «ФАД М-7». Причиной ДТП стал наезд на отбойник грузового транспорта. На место происшествия выехали пожарные-спасатели и патруль ГИБДД.Пожар охватил 60 квадратных метров. Большегруз сгорел. 8 пожарных и 2 единицы техники быстро справились с огнем.По предварительной информации, пострадавшие и погибшие отсутствуют.