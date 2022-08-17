В некоторых районах Москвы ощущается сильный запах гари. Также на юге и юго-востоке столицы наблюдается легкое задымление. По данным , особенно сильно это ощущают жители Боровского шоссе в ..

В некоторых районах Москвы ощущается сильный запах гари. Также на юге и юго-востоке столицы наблюдается легкое задымление. По данным , особенно сильно это ощущают жители Боровского шоссе в Солнцево, Мичуринского проспекта в Раменках.По данным , причиной стали пожары в Рязанской области. Информацию предоставил Рослесхоз."Задымление пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области", – цитирует ведомство .