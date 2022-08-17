Вместо новоселья – сплошное разочарование. Жильцы дома номер 3 на улице Всесвятской в Юрьевце недовольны состоянием жилого здания. Среди проблем – система ливневой канализации в одном из

Вместо новоселья – сплошное разочарование. Жильцы дома номер 3 на улице Всесвятской в Юрьевце недовольны состоянием жилого здания. Среди проблем – система ливневой канализации в одном из подъездов. Не так давно, после прошедшего дождя, здесь произошел потоп. Панаёт Софианиди, житель дома №3 Когда был сильный ливень, из этих труб вода лилась прямо, как из ручья.