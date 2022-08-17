Народная программа Единой России выполняется во всех городах и районах. Об одном из примеров в...

Народная программа "Единой России" выполняется во всех городах и районах. Об одном из примеров в областном центре- в нашем репортаже.Пересечение Промышленного проезда и улицы Асаткина. Еще недавно, в любую непогоду здесь разливалось небольшое озеро.Проезжая часть давно нуждалась в ремонте. А тротуар был полосой препятствий. Людям было сложно пройти и к зданию Росстата, и к магазинам.Валентина Логунова, жительница г. Владимира:– Эта проблема у нас существует давно. Как въехали 26 лет назад, так все и было. Дороги не было. Очень плохо все было.Тамара Калугина, жительница г. Владимира:– Здесь было невозможно пройти, грязь, лужи. Сейчас здесь будет тротуар прекрасный и работникам статуправления приходить сюда приятно будет. И нам.Изменить ситуацию помогло обращение к депутату своего округа- Алексею Метелкину. Одновременно люди написали предложение по ремонту автодороги и тротуара в народную программу "Единой России". Сейчас ремонт - в разгаре. Строители стараются учесть все пожелания местных жителей.Алексей Метелкин, депутат Совета народных депутатов г. Владимира:– По сути это такая путеводная артерия. Благодаря обращениям и инициативе жителей мы откликнулись на эту просьбу и этот наказ лег в основу нашей дальнейшей работы и в основу народной программы партии "Единая Россия".Работы- на финишной прямой. Впереди- и благоустройство.Мария Платанюк."Вести-Владимир"