Основная часть груза – промоборудование.

Первый контейнерный поезд с импортными грузами из Китая прибыл на станцию Юрьевец Владимирской области. Большая часть груза - промышленное оборудование. Кроме того, терминал Юрьевца принял посылки с товарами народного потребления для жителей Владимирской и Московской областей.На станции поезд не только разгрузили, но и доставили груз автотранспортом к месту назначения (услуга «последняя миля»).У грузового терминала в Юрьевце развитая железнодорожная инфраструктура, есть погрузочно-разгрузочные механизмы, грузовая площадка и склад. Это позволяет перерабатывать большие объёмы грузов, которые доставляют контейнерные поезда.Дополнительное преимущество терминала - выгодное географическое положение: он находится в черте Владимира, на пересечении автодорог М-7 «Волга» и новой строящейся магистрали М-12 «Москва – Казань», неподалеку от Московского транспортного узла.До конца августа терминал примет грузы еще одного импортного контейнерного поезда.