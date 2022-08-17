В Александровский городской суд поступило уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Бакшеево, обвиняемого в совершении угрозы убийством и применении насилия в отношении

В Александровский городской суд поступило уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Бакшеево, обвиняемого в совершении угрозы убийством и применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, 9 июня пьяный мужчина схватил электрическую бензопилу и пытался зарезать бывшую тещу. Женщина убежала и сообщила в полицию. Когда сотрудники органов приехали, пьяный селянин снова взял завел