На ФАД М-7 «Волга» в Гороховецком районе 16 августа произошло ДТП в результате которого сгорела фура. Авария обошлась без пострадавших, сообщили в региональном МЧС. Около 16:35 фура на высокой

На ФАД М-7 «Волга» в Гороховецком районе 16 августа произошло ДТП в результате которого сгорела фура. Авария обошлась без пострадавших, сообщили в региональном МЧС. Около 16:35 фура на высокой скорости влетела в отбойник. От удара машина загорелась. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой. Помощь последних не понадобилась. В результате аварии сгорел полуприцеп