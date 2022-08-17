Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда на...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране труда на одном из деревообрабатывающих предприятий.Было установлено, что организация не обеспечила безопасные условия труда на производстве, инструктаж по виду выполняемых работ с сотрудниками не проводился.В результате допущенных нарушений требований охраны труда работник предприятия получил повреждение в виде травматической ампутации кисти правой руки.Материалы проверки по факту несчастного случая на производстве направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: pxfuel.com/