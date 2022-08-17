Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, в частности спортивной, культурной сферы. В...

Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, в частности спортивной, культурной сферы.В частности, Владимир Путин отметил, что в целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растёт промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жильё ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания.И попросил Александра Авдеева рассказать как в регионе работают особая экономическая зона и территория опережающего социально-экономического развития.Подробнее – на сайте Кремля.