В начале выпуска- к главной теме дня. Сегодня Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции...

В начале выпуска- к главной теме дня. Сегодня Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил развитие Владимирской области с главой региона Александром Авдеевым. Об итогах встречи- Мария Платанюк.О развитии региона - в режиме видеоконференции. Первой- экономика. Президент Владимир Путин высоко оценил показатели Владимирской области. И промышленный курс Александра Авдеева.Владимир Путин, Президент Российской Федерации:– Основные показатели- в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране. Но, конечно, есть вопросы, требующие особого внимания.От пищевой переработки до электроники. Только сейчас в регионе действуют 60 крупных инвестпроектов.Несколько индустриальных парков, территория опережающего развития, особые экономические зоны. Новая- в Киржаче. Ее возможности лично оценил глава российского правительства Михаил Мишустин.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Спасибо Михаилу Владимировичу, он идею оценил, с резидентами посмотрел своими глазами и поддержал эту идею. Мы надеемся, что в этой рабочей зоне мы создадим не менее пяти тысяч рабочих мест. Одной из своих приоритетных задач ставлю как раз развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности, и, как следствие, рост доходов граждан.Основой стратегии развития стали социальные инициативы. Рост доходов позволит "запустить" новые социальные программы. Отдельно глава региона остановился и на строительстве федеральной трассы М-12. Москва-Казань. Той, что станет настоящим коридором "Восток-Запад".Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Строительство идет с опережением графика, в этом году подрядчики планируют сдать почти 90 километров из 220. Всего участка, который идет по территории области. Строительство этой магистрали действительно будет способствовать размещению новых производственных сил, еще большему раскрытию туристического потенциала нашего региона.Александр Авдеев поблагодарил Президента, Правительство и Минкульт за поддержку в деле подготовки к официальному тысячелетию Суздаля. И пригласил Владимира Путина на торжества в 2024-ом году.Раскрыть потенциал малых исторических городов. Именно эту задачу ставит глава государства. Муром и Суздаль недавно стали победителями федерального конкурса. Оба древних города получат поддержку от Ростуризма- на развитие исторических центров. Наследие Гороховца поддерживается по линии Фонда стран БРИКС. В городе сейчас идут работы по благоустройству набережной и центра города. Александр Авдеев отметил: регион вплотную занимается вопросами здравоохранения, общественного транспорта, ликвидации аварийного жилья, решает проблемы обманутых дольщиков.– Ряд вопросов, конечно, сложно решить без федеральной поддержки. Но мы участвуем в реализации национальных проектов, государственных программ. И надеюсь на взаимопонимание со стороны федеральных коллег. Безусловно, все это делается в постоянном диалоге в жителями.Президент попросил "проработать" и другие ключевые темы: строительства северного обхода Владимира, восстановления здания владимирского академического театра драмы, реконструкции стадиона "Торпедо", закупки автобусов и троллейбусов.В завершение встречи Президент попросил "усилить" спорт и культуру. Здесь- и пропаганда здорового образа жизни, и новые объекты, и рост интереса к спорту.Владимир Путин подчеркнул: все обращения главы региона услышаны. "Вещи- затратные, но очень важные", отметил Президент.– Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов!– Принято, Владимир Владимирович! Спасибо!Мария Платанюк."Вести-Владимир"