Новинки, разработанные нашими земляками, вызвали серьёзный интерес у военных.

В Москве в выставочном центре парка «Патриот» проходит Международный военно-технический Форум «Армия-2022». На стенде НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» представлены передовые разработки ковровского ВНИИ «Сигнал». Подробности сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.Серьёзный интерес у посетителей вызвал знаменитый комплекс средств автоматизации управления «Планшет» в различных его модификациях, в том числе и на шасси. На закрытом показе продемонстрирована роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Синица». Кстати, эта машина-робот может использоваться для огневой поддержки действий мотострелковых подразделений. Она оснащена современным и высокоточным комплексом вооружения. Изюминка «Синицы» в том, что безэкипажная боевая машина пехоты оборудована боевым модулем, который "видит" местность на 360 градусов вокруг себя в любое время суток.«Планшет» предназначен для автоматизации управления артиллерийскими, минометными подразделениями и расчетами реактивных систем залпового огня Представленный на форуме «Планшет–М-ИР» является следующим этапом развития малогабаритного носимого комплекса средств автоматизации «Планшета – А» и теперь размещается на бронеавтомобиле. Среди его преимуществ: высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы, расширенный диапазон сопрягаемых технических средств, получение данных видеопотока с БПЛА непосредственно на рабочее место командира в реальном времени. Своевременная робототехника это избежание потерь военнослужащих в различных операциях по защите Родины, это мобильность и точность.- АО «ВНИИ «Сигнал» показал на международной выставке и унифицированный лазерный гирокомпас, который легче, точнее и быстрее своих предшественников. Он не имеет аналогов в России. Такое оборудование можно устанавливать на различной технике, топопривязчиках, радиолокационных станциях, разведывательных и машинах управления, - сообщил Игорь Игошин.Генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов уверен, что разработки ковровского предприятия опережают время. Они принесут ощутимую пользу в защите нашего Отечества. Бывая на «Сигнале», общаясь с людьми ловлю себя на мысли, что их ум, их знания и их решимость сделать лучшую технику не только в стране, но и мире это настоящий внутренний патриотизм, любовь к России, к своему дому.