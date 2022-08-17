Возбуждено уголовное дело

Хладнокровное убийство произошло в Александрове Владимирской области.6 августа местный житель в состоянии алкогольного опьянения в состоянии аффекта из-за ревности жестоко избил сожительницу. Мужчина со всей силы бил по голове, груди и рукам женщины. Бросив пострадавшую в тяжелом состоянии в лесу, он ушел с места совершенного преступления. Установлено, что ревнивец возвращался к месту, где оставил женщину умирать, однако ничего не предпринял.Сутки жительница Владимирской области пролежала в лесу. Позже женщина была доставлена в больницу, но ее не удалось спасти.Сожителя арестовали, он признал свою вину и раскаялся. В отношении обвиняемого заведено уголовное дело.