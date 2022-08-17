Об этом сообщает сам режиссер Антон Маслов на официальном сайте компании «Централ Партнершип»....

Об этом сообщает сам режиссер Антон Маслов на официальном сайте компании «Централ Партнершип». Съемки нового фильма уже стартовали в Нижнем-Новгороде.О сюжете кино известно немного — это история девушки, которая едет с таксой к маме после 13 лет разлуки. Фильм снимается по книге Анны Смолиной «А чего дома сидеть?».Что касается жанра, то поклонников творчества Антона Маслова ждет «роуд-муви». Структурно кино будет распадаться на несколько частей, в каждой из которых главной героине предстоит преодолеть то или иное испытание.Дорога подготовила для главной героини Ани (и её любимой таксы Капы) встречи: с классным парнем Валерой (в роли - Виктор Хориняк) и бывшим возлюбленным Ромой (в роли - Дмитрий Чеботарев).Чем всё закончится? Об этом мы уже узнаем после выхода картины на большой экран.Это интересно!Антон Маслов - российский режиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Окончив ЮУрГУ, понял, что его привлекает режиссура, стал участвовать в различных съемках. Режиссерский теледебют Маслова - работа над сериалом «Анжелика». После этого он снимал проекты «Отель Элеон», «Бесстыдники», «Фитнес», «ИП Пирогова» и «Вампиры средней полосы».«Поехавшая» — совместный проект студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START, при поддержке Министерства культуры РФ. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип». Премьера фильма запланирована на 2023 год.Антон Маслов, режиссер фильма:- Это атмосферная история, которая близка многим, ведь каждый из нас испытывал желание все бросить и отправиться к новому. К приключениям, забыв об однотонности. Наша «поехавшая» Аня — человек, которому это удалось. Мне очень важно показать колорит России. Мозаику культур и людей. Фильм мы снимаем в невероятных местах: в Башкирии и на Алтае, во Владимире, Нижнем Новгороде, в Москве. А зафиналим — на Байкале.Фото: официальный сайт Централ Партнершип, https://www.centpart.ru/item/3136, официальная страница Вконтакте режиссера Антона Маслова