В районе Марьина Роща территорию храма Иконы Божией Матери и пустырь на Сущевском Валу приведут в порядок.

В районе Марьина Роща территорию храма Иконы Божией Матери и пустырь на Сущевском Валу приведут в порядок.Подход к благоустройству территорий возле станций метро сейчас отличается от того, что делалось в прошлом. Вокруг вестибюлей создается комфортное пространство для пассажиров. Помимо парковок, тротуаров, лавочек и фонарей, в таких местах появляются парки, детские и спортивные зоны, променады. Также преображаются улицы и проезды, ведущие к новым станциям.Недавно специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территории возле строящейся станции метро Большой кольцевой линии (БКЛ) "Марьина Роща". Здесь создадут комфортный пешеходный маршрут от станции до ближайшего остановочного пункта второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Появятся безопасные пешеходные переходы и парковки.Специалисты будут работать на 2-й улице Марьиной Рози, а также в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м и 9-м проездах Марьиной Рощи, на Шереметьевской улице и других местах."По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери “Нечаянная радость” и пустырь на Сущевском Валу", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Проект также предусматривает строительство новых тротуаров, а также реконструкцию существующих. На проезжей части заменят асфальт, сделают наземные пешеходные переходы с контрастным освещением.Пассажиры общественного транспорта оценят появление восьми остановочных павильонов в зарядными слотами и беспроводной связью. Возле станций установят свыше 370 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Около БКЛ "Марьина Роща" высадят новые деревья и кустарники. Основные работы по благоустройству территории завершатся до конца 2022 года.Сейчас в Москве строится 29 станций метро, 27 из которых откроются до конца 2024 года – это 64,6 километра новых линий. Сейчас создается Троицкая и Рублево-Архангельская линии, проектируется Бирюлевская, продлеваются Люблинско-Дмитровская и Солнцевская. Завершается строительство Большой кольцевой линии. Подробнее обо всем этом "Дни.ру".